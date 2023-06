Visiter le Jardin des Voisins Le Jardin des voisins Sceaux, 1 juillet 2023, Sceaux.

Visiter le Jardin des Voisins 1 juillet et 26 août Le Jardin des voisins pas de limite de places

Visite guidée du Jardin des Voisins où différentes cultures potagères, fruitières ont leur place. Regard sur la nouvelle serre et son apport. Partages collectifs.

Le Jardin des voisins 31 rue Michel Voisin 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 00 33 6 88 24 52 81 http://www.lejardindesvoisins.org/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lejardindesvoisins.org »}] Sur une surface totale de 1 100m², le long du RER B , proche de la station Sceaux, le Jardin des Voisins est un jardin partagé de la Ville de Sceaux 34 familles sont adhérentes et se partagent 26 parcelles individuelles et 14 parcelles collectives : potager, verger, fruit rouges, légumes anciens, aromatiques, vignes, fleurs, compost, entretien. Le jardin est cultivé en bio, dans le respect des ressources et de l’environnement. RER B Gare de Sceaux ou Bourg la Reine (direction Robinson)

2023-07-01T14:30:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

2023-08-26T14:30:00+02:00 – 2023-08-26T16:30:00+02:00

Patrice Pattée