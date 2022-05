Le jardin des vignes Le jardin des vignes Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Le jardin des vignes Le jardin des vignes, 4 juin 2022, Valmondois. Le jardin des vignes

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des vignes

c’est un tout petit jardin clos situé au bas de la colline, au niveau de la rue nommée chemin des Vallées. Il est entouré de caves soutenant une petite maison du XVIIIe siècle où vivait un bouilleur de cru producteur de cidre. C’est là que l’on pourra voir l’exposition de photos/peintures du duo Mohamad Al Roumi/Florence Aubin. [https://www.facebook.com/mohamad.roumi/](https://www.facebook.com/mohamad.roumi/)

entrée libre

venez découvrir l’exposition ” Autour de nous” et succombez au charme de cette demeure ancienne et son coin de paradis. Artistes exposés : Florence Aubin (Peintre) Mohamad Al Roumi (Photographe) Le jardin des vignes 4 chemin des Vallées 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Le jardin des vignes Adresse 4 chemin des Vallées 95760 Valmondois Ville Valmondois lieuville Le jardin des vignes Valmondois Departement Val-d'Oise

Le jardin des vignes Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Le jardin des vignes Le jardin des vignes 2022-06-04 was last modified: by Le jardin des vignes Le jardin des vignes Le jardin des vignes 4 juin 2022 Le jardin des vignes Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise