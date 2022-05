Le jardin des Verts de terre Jardin des Verts de Terre, 4 juin 2022, .

Le jardin des Verts de terre

Jardin des Verts de Terre, le samedi 4 juin à 10:00

Venez passer un bon moment au jardin des Verts de Terre ! Pour y déambuler librement, échanger autour de la nature et du jardin…. Vous pourrez également profiter d’ateliers artistiques et de contes qui feront voyager toute la famille. Retrouvez aussi la grainothèque pour échanger sur place vos graines (légumes, fruits, fleurs ou encore plantes aromatiques) et partager vos trucs et astuces de jardinier. Des expositions environnementales et une bouqinerie éphèmère seront également présentes.

Entrée libre

Le jardin des Verts de terre est le jardin de l’association de la Note bleue qui permet à des enfants de découvrir les joies du jardinage et les richesses de la nature qui les entourent.

Jardin des Verts de Terre rue de la rivière 62370 Polincove, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00