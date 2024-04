Le Jardin des Tropismes – Exposition d’Hélène Duclos Moulin Gautron Vertou, samedi 23 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre

Depuis quelques années, Hélène Duclos explore un pays curieux, de nuit comme de jour, et en trace une sorte de cartographie fantasque et futuriste. Le Moulin Gautron présente un ensemble d’œuvres portant l’écho d’une de ses régions pittoresques : le Jardin des Tropismes. Dans ce jardin, on se promène le nez en l’air, à l’affût des signaux qui nous indiquent une vue panoramique, un site exceptionnel, pendant que, depuis le sommet les montagnes ou de sous les branches de l’arbre rouge, un trésor invisible et précieux nous observe. Des êtres vivants dotés d’un cœur en forme de couronne cultivent de microscopiques parcelles de terrains d’où jaillissent par exemple des volcans d’éventails. Le visiteur des jardins peut se baigner, si cela lui plait, dans des étangs de cristaux liquides. Des spécimens rares de peintures à l’huile, à l’acrylique, à la gouache, de dessins à la mine graphite, d’aquatintes rehaussées, d’œuvres textiles, de cartes mentales et de film d’animation seront présentés avec délicatesse et minutie.Exposition du 16 mars au 5 mai 2024 :Mercredis, samedis, dimanches et lundi de Pâques de 14h30 à 18h30Vacances scolaires : du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30

Moulin Gautron Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 33 09 00 02 40 34 76 14