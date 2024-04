Le Jardin des tout-petits : le printemps France, mercredi 22 mai 2024.

Le Jardin des tout-petits : le printemps Nouveauté cette année, le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes des animations spécialement conçues pour eux ! Mercredi 22 mai, 15h30 France 6 € / gratuit pour l’accompagnant Enfants de 3 à 6 ans accompagnés Animation sur réservation Billetterie ouverte à partir du lundi 11 mars 2024.

Au fil des quatre saisons, les enfants de 3 à 6 ans s’éveillent et s’émerveillent au jardin. Pour le printemps : on rempote une plante, on cuisine des cookies et on déguste le goûter tous ensemble !

France France [{« type »: « email », « value »: « contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 498 498 »}]

Animation enfants potager