Animation proposée au public scolaire ( groupes scolaires de Marville et Saint-Jean-lès-Longuyon) :

De 14h à 16h30 : Animation pour et avec les enfants au Jardin des Temps (visite, explications ludiques, jeu ou plantations). Et en parallèle au Jardin des Courtines (Visite, explications ludiques, quizz), éventuellement goûter selon réglementation sanitaire.

De 16h30 à 18h : visite libre pour enfants et adultes des Jardins des Temps et des Courtines qui sont distants d’une centaine de mètres. Explications par les jardinières et jardiniers, panneaux, jeux.

Le Jardin des Temps et le Jardin des Courtines 12 route du Basle 55600 Marville Marville 55600 Meuse Grand Est +33 6 64 61 76 65 http://Marville.eu Le Jardin des Temps est une initiative associative portée par l’Association Marville Terres Communes, avec le soutien de la municipalité de Marville. Il s’agit de l’un des anciens jardins situés dans l’enceinte des remparts, bordé de pierres sèches, proche des hôtels particuliers de la Grande Place et de l’ancien hôpital Saint-Bernard. Créé en 2023, il est d’inspiration médiévale et Renaissance. Il comprend un Jardin de plantes médicinales, tinctoriales et magiques, un Jardin des sens et un Potager (en chantier), un verger et son «pré flori», et un «cabanon» (petit édifice historique qui témoigne de l’ancienneté de ce jardin).

Le Jardin des Courtines, est un magnifique jardin des XVIIIe-XIXe siècles restauré par son propriétaire, M. Michel Reinhard, créé à l’origine par la famille Mouton (père) / Mouton de Villaret (fils) et ouvert dans le cadre des «Rendez-vous aux jardins», depuis quelques années déjà. En 2020, les Reinhard ont racheté le bien, un magnifique hôtel particulier du XVIIIe sicèle, parfois appelé improprement le «château de Marville » (l’ancien château étant situé à l’opposé dans le village) , « la Maison Mouton », « Manoir des Courtines », etc. On l’appelle aujourd’hui le « Château Michel » et ses jardins, les « Jardins des Courtines ».

