Le Jardin des senteurs de Pascale Veaugues, samedi 3 février 2024.

Le Jardin des senteurs de Pascale Veaugues Cher

Des trésors pour votre peau et autres surprises, préparez-vous à la fête des amoureux

Quoi de plus mystérieux qu’une odeur capable d’attirer, de séduire …

Elle perturbe nos sens sans que l’on puisse s’y soustraire.

Sens fusionnel, émotionnel et instinctif, l’odorat nous rattache à un monde qui st

Sens fusionnel, émotionnel et instinctif, l’odorat nous rattache à un monde qui stimule nos

12 Rue du Chêne au Loup

Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03 16:30:00



L’événement Le Jardin des senteurs de Pascale Veaugues a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois