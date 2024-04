Le jardin des sculptures Jardin de l’AIEC (Association inter-établissements de Cambo-les-Bains) Cambo-les-Bains, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T08:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez à la découverte de ce chemin parsemé de sculptures évocatrices dans le jardin de l’AIEC !

Jardin de l’AIEC (Association inter-établissements de Cambo-les-Bains) 6 Square Albeniz 64250 Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 29 70 48 https://www.aiec.fr https://www.facebook.com/people/Aiec-Cambo-Kanbo/pfbid0Aa9gbj167sUDzA2X1L5mj2BFkmwGM1d7Qtq99NZM5GKxFkNFbBDSgFzJphzFQNqpl/ L’AIEC (Association inter-établissements de Cambo-les-Bains) comporte deux entités rattachées d’un point de vue administratif et financier : d’un côté un Centre d’animation, de l’autre un Institut de formation d’aides-soignants (IFAS).

L’ Association AIEC a été fondée en 1966. Elle est régie par la loi 1901, à but non lucratif. En 1972, le Centre d’animation, dans l’esprit de la mission qui lui est confiée, a sollicité et obtenu l’agrément pour la création d’une formation professionnelle d’aide-soignant.

Au début du XXe siècle, le bâtiment principal est un hôtel portant le nom « d’Hôtel Moderne ». Il est apprécié pour la modernité de ses installations : eau chaude, électricité, salle d’eau dans toutes les chambres.

En 1966, le bâtiment devient un Centre médical socioculturel ayant pour objectif la réinsertion sociale, professionnelle et culturelle des tuberculeux. Il est créé sous l’initiative d’une douzaine de chefs d’établissements de sanatoriums et maisons de cure de Cambo. Ces structures se sont depuis reconverties en établissements de soins de suite et de réadaptation. L’AIEC demeure encore aujourd’hui un Centre socioculturel ayant pour mission d’améliorer le bien-être psychologique des patients. Dans un souci de socialisation évidente, il a aussi ouvert ses actions à la population locale. Aujourd’hui, le Centre est un espace neutre ouvert à tous, qui tente à travers ses activités de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de contribuer à leur bien-être psychologique, de créer des liens sociaux sur le territoire afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire.

Dans cet esprit, le Centre a créé un jardin bien-être doté d’espaces incitant le repos, la curiosité et la contemplation de la nature. Lors de la sécurisation des combles du bâtiment principal, un fond de sculptures réalisées par des patients anonymes a été découvert. Ces œuvres sont en scène désormais dans le jardin pour le plaisir de tous ! Entrée libre dans le jardin. Participation de 3€ pour les activités proposées (Atelier dessin – Entraide informatique – Thé dansant. Une adhésion annuelle de 20€ est aussi demandée. Des parkings sont disponibles tout autour du Centre. La navette communale gratuite propose un arrêt à proximité du Centre.

AIEC