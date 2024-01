Découverte de l’univers des roses Le Jardin des Roses Saint-Yrieix-sur-Charente, vendredi 31 mai 2024.

Découverte de l’univers des roses Samedi 1er juin 2024 à 15h Comment entretenir les rosiers. 31 mai 2 juin Le Jardin des Roses L’entrée et la visite sont gratuites. Cependant le visiteur peut, en quittant la roseraie, déposer une contribution au profit de l’association INNER WHEEL

Dimanche 2 juin 2024 à 15h animation en cours de préparation.

Le Jardin des Roses 23 rue de Bellevue, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, Charente, Nouvelle-Aquitaine Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 92 45 85 http://www.lejardindesroses-16710.fr/ Parcourant des allées engazonnées, le visiteur pourra découvrir une collection de plus de 900 variétés de roses anciennes et modernes. Le jardin abrite également un potager et de nombreux fruitiers. L’entretien est fait uniquement par les propriétaires. La roseraie est reconnue par la Société Française de Roses, dont le propriétaire est adhérent.

Superficie 3 300 m2

Méjeard Christian