Le Jardin des proportions Ferme de Paris, 25 juin 2022, Paris.

Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 16h30

. gratuit

Combien faut-il de blé pour faire ma baguette? Et combien de barquettes de carottes râpées puis-je fabriquer avec 12 carottes? Et quel espace cela représente dans les champs? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que signifie concrètement l’empreinte écologique de notre alimentation? Le Jardin des proportions est destiné à montrer de manière pédagogique et démonstrative, quelle est la surface de terre nécessaire à fin de produire les aliments bruts ou transformés que nous trouvons le plus souvent dans nos assiettes ou sur notre table. A travers la visite de ce Jardin, découvrez également quels les besoins en eau nécessaires pour la production de ces cultures et l’utilisation de cette ressource dans l’agriculture.

La Ferme de Paris inaugure ce nouvel espace construit en chantier participatif avec les nombreuses écoles et groupes reçus dans notre Ecole de la permaculture durant l’année 2022. C’est un grand projet unique à Paris !

Atelier Vélo – smoothie : à cette occasion, venez participer à l’atelier exceptionnel de fabrication de jus et de smoothies avec les Vélos-smoothie et les récoltes de saison à la Ferme de Paris. Vélo enfant et adulte pour une participation de tous.

Atelier en continu sans inscription.

Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

