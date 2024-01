Balade estivale à vélo Le jardin des Portes de France Armentières, mercredi 24 août 2022.

Balade estivale à vélo Cette action proposée par la Ville permet de promouvoir la pratique du vélo à Armentières où les pistes et voies cyclables sont chaque année plus nombreuses et sécurisées Mercredi 24 août 2022, 13h30 Le jardin des Portes de France sur inscription – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-08-24T13:30:00+02:00 – 2022-08-24T17:00:00+02:00

Fin : 2022-08-24T13:30:00+02:00 – 2022-08-24T17:00:00+02:00

La première Balade estivale à vélo a eu lieu ce mercredi 27 juillet, réunissant dans un moment de convivialité plus d’une cinquantaine de participants de tous âges !

On a sillonné Armentières entre le rouge de la brique et le vert des jardins, sous un beau ciel bleu d’été. En chemin, on a partagé une collation et un moment ludique autour d’une partie de mölkky. Sympa, non ?

Cette action proposée par la Ville permet de promouvoir la pratique du vélo à Armentières où les pistes et voies cyclables sont chaque année plus nombreuses et sécurisées. On le dit souvent parce que c’est vrai : le vélo n’a que des avantages pour notre environnement, notre santé et notre bien-être.

Le jardin des Portes de France Avenue Léon Blum, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France