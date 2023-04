Musique manouche et poésie au jardin Le Jardin des Poètes La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Musique manouche et poésie au jardin Le Jardin des Poètes, 4 juin 2023, La Petite-Pierre. Musique manouche et poésie au jardin Dimanche 4 juin, 16h00 Le Jardin des Poètes Entrée libre Les musiciens de l’association Art Manouche Notes Libres avec Ringo Lorier et les poètes de l’Association Le Jardin des Poètes François Villon vous invitent à venir écouter leur concert au Jardin des Poètes de La Petite Pierre.

Plateau à la sortie.

Repli à l’église simultannée en cas de pluie. Le Jardin des Poètes La Petite-Pierre, Bas-Rhin, Grand Est La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est 0685027279 http://www.jardindespoetes.fr https://www.facebook.com/Le-Jardin-des-Po%C3%A8tes-Fran%C3%A7ois-Villon-399448035293/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 02 72 79 »}] L’association « Le jardin des poètes François Villon » de La Petite Pierre, en collaboration avec la Municipalité, l’association Sports Loisirs et Culture, le Club Vosgien a inauguré le 1er Avril 2000 un « Jardin des poètes ». En le visitant vous pouvez découvrir des panneaux de poèmes d’enfants et d’adultes, une sculpture installée le 3 juillet 2011, la vue sur le « Staeddel » avec l’église et le château, et le merveilleux cadre de la forêt environnante. Ouvert au public toute l’année, le jardin vous accueille pour vous reposer, méditer… Comme les enfants, vous pourrez rêvasser et composer des poèmes, et nous les faire parvenir… Parking en face de l’office du tourisme – possibilité d’accès en voiture pour les personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'évènement: Bas-Rhin, La Petite-Pierre
Lieu Le Jardin des Poètes
Adresse La Petite-Pierre, Bas-Rhin, Grand Est
Ville La Petite-Pierre

