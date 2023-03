Atelier créatif enfants le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Cyprien

Atelier créatif enfants le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien, 3 juin 2023, Saint-Cyprien. Atelier créatif enfants Samedi 3 juin, 16h00 le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien sur réservation « La musique sort de tes mains » dans le cadre de l’événement national » Rendez-vous au jardin » Laëtitia Leclercq animatrice de l’association Les petites graines en vadrouille propose la création d’instruments de musique avec les éléments de la nature le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Rue verdi Mas des Capellans 66750 Saint- Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468210696 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468210133 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales, Saint-Cyprien Autres Lieu le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Adresse Rue verdi Mas des Capellans 66750 Saint- Cyprien Ville Saint-Cyprien Departement Pyrénées-Orientales Age min 4 Age max 10 Lieu Ville le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Saint-Cyprien

le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyprien/

