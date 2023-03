Conte musical le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Cyprien

Conte musical le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien, 3 juin 2023, Saint-Cyprien. Conte musical Samedi 3 juin, 15h00 le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien sur réservation Dans le cadre de l’événement national » Rendez-vous au jardin » un conte musical raconté par Dav Stan est proposé aux enfants de 4-10 ans.

un conte sur le thème des musiques du jardin, accompagné de différents instruments comme le gong,*le baffon, le cachichi. le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Rue verdi Mas des Capellans 66750 Saint- Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468210696 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468210133 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales, Saint-Cyprien Autres Lieu le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Adresse Rue verdi Mas des Capellans 66750 Saint- Cyprien Ville Saint-Cyprien Departement Pyrénées-Orientales Age min 4 Age max 10 Lieu Ville le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Saint-Cyprien

le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyprien/

Conte musical le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien 2023-06-03 was last modified: by Conte musical le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien 3 juin 2023 le Jardin des plantes des Capellans Saint Cyprien Saint-Cyprien Saint-Cyprien

Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales