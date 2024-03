Le Jardin des Plantes à 2 voix Devant l’entrée principale du Jardin des Plantes Orléans, samedi 29 juin 2024.

Le Jardin des Plantes à 2 voix Découvrez le Jardin des Plantes d’Orléans Samedi 29 juin, 10h30 Devant l’entrée principale du Jardin des Plantes Durée de visite : 1h30. Tarif : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T10:30:00+02:00 – 2024-06-29T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T10:30:00+02:00 – 2024-06-29T12:00:00+02:00

Accompagné d’Angélique, animatrice nature, et de Rod guide conférencier, découvrez le Jardin des Plantes d’Orléans, sa faune, sa flore, son histoire et celle de l’horticulture Orléanaise dans le quartier Saint-Marceau. Oiseaux, reptiles, insectes et plantes sauvages du parc n’auront plus de secrets pour vous !

Devant l’entrée principale du Jardin des Plantes rue Vieille Levée Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/le-jardin-des-plantes-a-2-voix.html?origine_affinage=true&mid=3&action=result&origine_affinage=true »}]

Visite guidée Nature

©Destination Orléans Val de Loire