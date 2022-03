Le Jardin des Piquants Le Jardin des Piquants, 4 juin 2022, Sélestat.

**Le Jardin des Piquants, une collection incroyable…** ——————————————————– ### Le saviez-vous? Beaucoup de variétés de cactus, comme ce magnifique Notocactus en photo, réussissent à survivre dans des zones arides et désertiques. Grâce à des particularités qui, aujourd’hui, inspirent les architectes… Comment les cactus se protègent-ils du soleil et des températures extrêmes? Avec leurs épines, d’abord, qui fonctionnent comme un écran thermique, en plus de jouer le rôle de points de condensation et de collecter ainsi l’humidité de l’air. Avec leurs formes ensuite: grâce à leurs côtes, ils réussissent à se créer de l’ombre à eux-mêmes. Ainsi, le soleil ne s’attarde pas trop longtemps sur les surfaces, ne réussissant pas à les blesser, ainsi … Une très belle source d’inspiration pour les architectes, alors que le monde fait face au changement climatique. Certains ont commencé à appliquer des formes de cactus à leurs dessins d’immeubles et de bâtiments. Plusieurs de ces maquettes sont remarquables… * Comme la proposition des Thailandais d’Aesthetics Architects Go Group pour le ministère des Affaires municipales et l’Agriculture à Doha, au **Qatar**, sous la forme d’un gigantesque cactus qui pourrait s’apparenter à la famille des Armatocereus. * Ou comme les écolodges sortis tout droit de l’imagination des Mexicains d’Aidia Studio. Leurs superbes bâtiments, qui évoquent d’énormes Echinocactus pourraient tout à fait s’adapter aux conditions climatiques extrêmes du désert du Rub al-Khali, à **Abu Dhabi**. * Ou comme un des bâtiments du Qingwan Cactus Park à **Taïwan**, qu’on pourrait croire sorti d’une collection de Gymnocalycium… Dans ce cas, le bâtiment est destiné à résister aux vents très violents, voire aux typhons. * A **Rotterdam**, aux Pays-Bas, le studio UCX a créé son Urban Cactus pour le nouveau quartier de Vuurplaat. 19 étages, 98 unités d’habitation de 65 à 110m2. Dans ce cas, cependant, ce n’est pas pour les conditions climatiques, mais plutôt pour amener du vert dans la ville, grâce aux terrasses extérieures aux formes ondulantes et irrégulières… * Les agences danoises BIG et Dorte Mandrup ont collaboré pour imaginer, elles aussi, des “tours cactus” résidentielles. Elles devraient bientôt voir le jour dans le quartier de Vesterbro, à **Copenhague**. **Vous voulez en apprendre plus?** **Vous voulez découvrir cette incroyable collection de plus de 1.600 cactus et plantes grasses? En profiter pour voir certaines familles en fleurs? Et un des plus beaux et grands Araucaria Imbricata d’Alsace.** **Rendez-vous au Jardin des Piquants, rue de la Forêt, à Sélestat.**

Entrée libre, ouvert à tous. Les enfants sont sous la stricte responsabilité de leurs parents. Animaux non admis.

Le Jardin des Piquants 25 rue de la Forêt 67600 Sélestat



2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T17:00:00