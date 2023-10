Cet évènement est passé Les Rivages de l’Or vert : l’Animal au Jardin Le Jardin des Papillons Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les Rivages de l’Or vert : l’Animal au Jardin Le Jardin des Papillons Lille, 7 juin 2019, Lille. Les Rivages de l’Or vert : l’Animal au Jardin 7 – 9 juin 2019 Le Jardin des Papillons Entrée libre, réservation demandée pour les groupes Les Rivages de l’Or vert L’animal au jardin Sur les bords de la Deûle à Lille, au fil de l’eau et des siècles, les marins se sont faits jardiniers. Séduits lors d’une expédition par la nature florissante du lieu, ils se sont installés pour préserver bien-être et biodiversité. Peu à peu, ces drôles d’argonautes se sont attachés aux céanothes* ! Ils ont découvert des filons de végétaux précieux qu’une ancienne civilisation leur a laissés en héritage. Venez en explorer les secrets botaniques et écologiques, tout le long des saisons. Trouvez les indices menant aux géocaches sans vous faire repérer, vous repartirez plus riches… de connaissances ! Pour les rendez-vous aux jardins, les 7, 8 et 9 juin, nous vous invitons à approfondir vos relations avec les animaux. Vendredi 7, venez à la rencontre des ânes de Sylvie. Samedi 8, sortez vos loupes et entrez dans le monde des tout petits, des riquiquis… Insectes! Construisez un hôtel pour ces minuscules alliés des jardiniers! Dimanche 9, les poules s’invitent dans les allées. Blandine vous livrera les clés pour comprendre et cohabiter avec ces attachants gallinacés même si vous vivez en ville. D’autres ateliers vous seront proposés tout au long du week-end, autour des pratiques culturelles et culturales des Amérindiens. Remplissez votre grainothèque toltèque, devenez le Champollion des Papillons en perçant l’énigme des glyphes amérindiens. Bonne visite au jardin! *Les céanothes sont des arbustes que l’on rencontre notamment dans les montagnes du Mexique. Le Jardin des Papillons rue Coli, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesjardinsdusourire@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesjardinsdusourire.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Vulcain du soir ou Polygône à taches vertes

