Les Rivages de l’Or vert : inauguration du jardin 18 et 19 mai 2019 Le Jardin des Papillons Entrée libre, réservation demandée pour les groupes

Sur les bords de la Deûle à Lille, au fil de l’eau et des siècles, les marins se sont faits jardiniers. Séduits lors d’une expédition par la nature florissante du lieu, ils se sont installés pour préserver bien-être et biodiversité. Peu à peu, ces drôles d’argonautes se sont attachés aux céanothes* !

Ils ont découvert des filons de végétaux précieux qu’une ancienne civilisation leur a laissés en héritage. Venez explorer les secrets botaniques et écologiques de leur campement tout au long des saisons. Trouvez les indices menant aux géocaches sans vous faire repérer, vous repartirez plus riches… de connaissances !

Les 18 et 19 mai, de multiples animations vous attendent pour l’inauguration du jardin.

Le 18 mai :

éveil à l’apiculture

dégustation de miel du Yucatán

ateliers d’agro-écologie

initiation et tournoi de patolli, un jeu de société ancien originaire d’Amérique du Sud (inscriptions sur place, de 14h à 15h)

Le 19 mai après-midi, le Capitán Quezaco en personne proposera des visites insolites du jardin. Vous pourrez également vous essayer à l’écriture maya sur du balsa et emporter un souvenir de cette expérience !

D’autres animations sont prévues les 7, 8 et 9 juin. De plus chaque mercredi et samedi, des ateliers ouverts aux amateurs permettront l’entretien des plantations et des visites du site.

Le jardin est vivant, il s’enrichit constamment et nous laisse à penser, à rêver, au bonheur de l’humanité.

*Les céanothes sont des arbustes que l’on rencontre notamment dans les montagnes du Mexique.

