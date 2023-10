Les Rivages de l’Or vert Le Jardin des Papillons Lille, 24 avril 2019, Lille.

Les Rivages de l’Or vert 24 avril – 30 novembre 2019 Le Jardin des Papillons Entrée libre, réservation demandée pour les groupes

Sur les bords de la Deûle à Lille, au fil de l’eau et des siècles, les marins se sont faits jardiniers. Séduits lors d’une expédition par la nature florissante du lieu, ils se sont installés pour préserver bien-être et biodiversité. Peu à peu, ces drôles d’argonautes se sont attachés aux céanothes !

Ils ont découvert des filons de végétaux précieux qu’une ancienne civilisation leur a laissés en héritage. Venez explorer les secrets botaniques et écologiques de leur campement tout au long des saisons. Trouvez les indices menant aux géocaches sans vous faire repérer, vous repartirez plus riches… de connaissances !

Chaque mercredi et samedi, des ateliers ouverts aux amateurs permettent l’entretien des plantations et des visites du site. L’accent est mis sur les techniques de permacultures. L’association fournit le matériel nécessaire au jardinage. La participation n’est en aucun cas obligatoire, il est possible et même fortement recommandé de musarder dans les allées!

Le Jardin des Papillons rue Coli, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France

