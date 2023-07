Visite nocturne avec dîner-concert : soirée blues Le jardin des nénuphars – Latour-Marliac Le Temple-sur-Lot, 13 août 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez découvrir l’univers enchanteur de Latour-Marliac à la lueur des bougies, pour une soirée blues.

Dîner-concert et promenade nocturne réservée à la clientèle du restaurant à partir de 19h30. Réservation conseillée..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . EUR.

Le jardin des nénuphars – Latour-Marliac

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the enchanting world of Latour-Marliac by candlelight, for a bluesy evening.

Dinner concert and evening stroll reserved for restaurant customers from 7.30pm. Reservations recommended.

Venga a descubrir el mundo encantador de Latour-Marliac a la luz de las velas, para una velada de blues.

Cena-concierto y paseo nocturno reservados a los clientes del restaurante a partir de las 19.30 h. Se recomienda reservar.

Entdecken Sie bei Kerzenschein die zauberhafte Welt von Latour-Marliac und genießen Sie einen Blues-Abend.

Dinnerkonzert und Abendspaziergang nur für Restaurantgäste ab 19:30 Uhr. Reservierung wird empfohlen.

