Le jardin des Mômes Jardin pour la Paix, 5 juin 2022, Bitche.

Le jardin des Mômes

Jardin pour la Paix, le dimanche 5 juin à 14:00

Le jardin des Mômes est un évènement consacré aux enfants de 3 à 12 ans, proposant des ateliers nature, des activités manuelles d’éveil, des jeux de plein air, entres autres animations à la fois ludiques et pédagogiques. Le jardin pour la Paix s’associe aux espaces verts et au service périscolaire de la ville de Bitche, ainsi qu’à la Médiathèque Joseph Schaefer dans l’organisation de cet évènement pour vous proposer une série d’activités variées et adaptées au jeune public. Activités jardinage par les jardiniers de la Ville de Bitche Activités manuelles et d’éveil Ateliers nature Atelier bricolage Théâtre Et bien d’autres…. Cet évènement est proposé en conformité avec les mesures sanitaires en vigueur. Ses conditions d’accès et de visite sont susceptibles d’évoluer.

Adultes : 3 € au lieu de 5 €, jeunes 7-17 ans : 2 € au lieu de 3 €, enfants de moins de 7 ans : gratuit

Jardin pour la Paix Rue Saint Augustin 57230 Bitche Bitche Ramsteiner Muehle Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00