[Rendez-vous d’Exception] VISITE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE DU JARDIN DES METIERS D’ART ET DU DESIGN Le Jardin des Métiers d’Art et du Design, 30 mars 2023, Sèvres. [Rendez-vous d’Exception] VISITE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE DU JARDIN DES METIERS D’ART ET DU DESIGN Jeudi 30 mars, 19h30 Le Jardin des Métiers d’Art et du Design Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monuments historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges forment le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Son histoire commence au tournant des années 1930 lorsqu’est décidé l’agrandissement et la modernisation de l’École Nationale Supérieure de Céramique, née en 1879 sous l’impulsion de Jules Ferry, alors Ministre de l’Éducation. Celle-ci vient alors compléter les équipements de la Manufacture de Sèvres pensée au milieu du XVIIIe siècle comme un lieu de production, mais déjà doté dès 1824 d’un Musée de la Céramique. Cette école a pour vocation d’assurer l’instruction des artisans, des ingénieurs et des professionnels de la filière alors en plein essor. Elle vise également à favoriser l’innovation tout en préservant un patrimoine de savoir-faire manuels exceptionnels, missions que l’on retrouve, comme en écho, dans les fondements du JAD aujourd’hui ! Le JAD est constitué de 2 bâtiments mitoyens classés monuments historiques, construits par les architectes Roux-Spitz (1932) et Brunau (1954) qui ont fait l’objet d’une réhabilitation menée par l’agence d’architecture de Ponthaud. Lors de cette visite, le public découvrira l’histoire de l’ensemble architecturale, les secrets de la rénovation et l’écho du passé sur le présent. Gratuit – Inscription obligatoire

Durée de la visite : environ 45 minutes

20 personnes maximum par visite

Durée de la visite : environ 45 minutes

20 personnes maximum par visite

Rendez-vous dans l'espace de convivialité à 19h30 Le Jardin des Métiers d'Art et du Design 6 Grande Rue 92310 Sèvres

2023-03-30T19:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:30:00+02:00

