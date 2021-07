Morestel Morestel Isère, Morestel Le Jardin des Livres Morestel Morestel Catégories d’évènement: Isère

Morestel

Le Jardin des Livres Morestel, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Morestel. Le Jardin des Livres 2021-07-25 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 18:00:00 Place de l’Hôtel de Ville Jardin de l’hôtel de Ville

Morestel Isère Morestel Isère Des bouquinistes professionnels tiendront un marché du livre ancien et d’occasion, dans le jardin fleuri de l’Hôtel de ville. mairie@morestel.fr +33 4 74 80 09 77 https://www.morestel.fr/ dernière mise à jour : 2021-03-30 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Morestel Autres Lieu Morestel Adresse Place de l'Hôtel de Ville Jardin de l'hôtel de Ville Ville Morestel lieuville 45.67804#5.46931