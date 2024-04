LE JARDIN DES LÉGENDES Montpellier, dimanche 7 avril 2024.

LE JARDIN DES LÉGENDES Montpellier Hérault

Dans le plus ancien jardin botanique de France, les contes et légendes poussent aussi bien que les arbres !

Des chats inquiétants, un observatoire à usage unique, un arbre à souhaits, les facéties de Rabelais… venez découvrir ces histoires et d’autres dans cet endroit superbe et paisible !

Dans le plus ancien jardin botanique de France, les contes et légendes poussent aussi bien que les arbres !

Des chats inquiétants, un observatoire à usage unique, un arbre à souhaits, les facéties de Rabelais… venez découvrir ces histoires et d’autres dans cet endroit superbe et paisible ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Rue de la Loge

Montpellier 34000 Hérault Occitanie taliesin.contact@gmail.com

L’événement LE JARDIN DES LÉGENDES Montpellier a été mis à jour le 2024-03-29 par OT MONTPELLIER