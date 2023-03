Le jardin des langues : un moment linguistique et convivial Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jardin des langues : un moment linguistique et convivial Médiathèque Marguerite Yourcenar, 3 juin 2023, Paris.

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Vous apprenez une langue, vous voulez en découvrir une nouvelle ? Vous avez envie de partager et de faire découvrir votre langue natale et votre pays ? Le Jardin des Langues est fait pour vous ! Exercez-vous à la pratique d’une langue étrangère : pendant une dizaine de minutes, discutez avec un natif dans sa langue natale ! Si vous ne pouvez pas encore converser, pas de panique, vous pourrez découvrir la langue de votre partenaire et pourquoi pas, apprendre les premiers mots de base. Si vous souhaitez faire découvrir votre langue maternelle, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr en indiquant votre nom, la langue que vous proposez et votre heure d’arrivée. Rendez-vous au jardin de Margot pour un moment convivial d’échange linguistique ! Un évènement proposé par le pôle langues de Yourcenar : retrouvez la présentation de tous les pôles langues ! Samedi 3 juin 2023 de 15h à 17h Jardin de Margot Public ado-adulte Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

