La Garde-Adhémar Troc Plantes Le jardin des herbes La Garde-Adhémar, 3 juin 2023, La Garde-Adhémar. Troc Plantes Samedi 3 juin, 14h00 Le jardin des herbes Le jardin des herbes Le village, 26700 La Garde-Adhémar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 04 41 09 http://www.la-garde-adhemar.com https://www.facebook.com/Mairie-de-La-Garde-Adh%C3%A9mar-102074968479487/ Créé en 1990 par Danielle Arcucci, ce jardin public contemporain de 3000 m² domine la vallée du Rhône. Regroupées par formes, couleurs et vertus médicinales, 200 herbes ornent les terrasses selon différents dessins géométriques, passages ombrés, cascade, et parterre en forme de soleil. Entrée située à droite de l’église par un escalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

