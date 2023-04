La musique des haïkus Le Jardin des haïkus Saintes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saintes

La musique des haïkus Le Jardin des haïkus, 3 juin 2023, Saintes. La musique des haïkus Samedi 3 juin, 15h00, 16h00, 17h00 Le Jardin des haïkus Gratuit, sur réservation obligatoire. Et si la musique du jardin était poésie, souffle de mots ? Une animation autour du haïku qui nous parle du vent, de l’eau, du bruissement des feuilles, du chant des oiseaux… de toutes les musiques créées par le jardin. Proposée par Claudine Renneteau et son amie Véronique Pineau. Le Jardin des haïkus 5 rue Jean-Philippe Rameau, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 93 65 21 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 93 65 21 »}] Le jardin des Haïkus est un havre de paix en ville : jardin zen au Levant, jardin exotique au midi, jardin de verdure au couchant, la biodiversité autour d’un bassin. Au fil de ses rencontres, la propriétaire y a distillé les ingrédients de plantes méditerranéennes et d’un jardin japonais. Entre le bassin et son pont, sa cascade, les oiseaux du paradis, découvrez cet îlot enchanté. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

