Visites guidées d’expositions d’arts visuels dans 3 jardins Le jardin des grand’mères cèdres, 3 juin 2023, Saint-Léon.

Dans le cadre « des rendez vous aux jardins » et pendant 3 mois sont proposés des visites guidées de 3 expositions d’arts visuels dans 3 jardins différents sous le titre « Il est 3 fois« , référence aux contes.

Sont présentés : autour et sur un étang, dans une grange pour les oeuvres fragiles et dans un vieux jardin ; peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies, céramiques et installations in situ s’inspirant de ce sujet.

Vieux jardin : S et D Schreiner – 06 02 35 53 64 – Les Grand’Mères Cèdres – 03220 – Saint Léon.

Il y a également :

L’étang : Mme Caro et M Ollivier – 06 12 92 68 40 – 14 route des Pérochons Moncombrou les Mines – 03130

La grange : I et J-C Royer – 06 18 46 14 00 – les Plantes – Sorbier – 03220 – Saint Léon

Le jardin des grand’mères cèdres 03220 Saint-Léon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 42 17 88 http://www.lesgrandmerescedres.net [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 35 53 64 »}, {« type »: « email », « value »: « s.d.l.schreiner@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesgrandmerescedres.net »}] http://www.lesgrandmerescedres.net Il y a de l’enluminure dans ce jardin : une maison en forme de lettre ouverte et recouverte de lianes, de la petitesse et de la grandeur, du simple et du complexe avec ses allées labyrinthiques, son décor enchevêtré et ses quelques figures tranquilles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Schreiner Didier