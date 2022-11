Le jardin des fiertés revient le 19 novembre ! Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jardin des fiertés revient le 19 novembre ! Centre Paris Anim’ Montparnasse, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 14h00 à 23h30

. gratuit Attention, concert à prix mais marché en libre Le Jardin des fiertés revient pour la deuxième fois au Centre Paris Anim’ Montparnasse samedi 19 novembre ! De 14h à 18h venez rencontrer des créateur·ice·s queers à l’occasion de notre marché artisanal, entrée libre. Au programme : de l’illustration, des bijoux, des sculptures ou encore de la linogravure. Nous aurons également des stands associatifs, des activités et autre surprises proposées au cours de l’après-midi ! A partir de 19h nous vous attendons pour une soirée festive et un concert punk rock en soutien à la cause LGBTQIA+, entrée et bar à prix libre, avec : – Aqua Tofana (Post-punk / Pop / Noise – Paris) – My Dog’s A Bear (Post-punk – Paris) – Paper Bag (Pop-punk – Paris) – Ultramoderne (Electroclash / Synth-pop – Paris) L’association ANKH, association LGBTQIA+ fondée à Vitry-sur-Seine par des personnes venant d’Égypte visant à soutenir et défendre les droits des minorités vivant dans la région méditerranéenne, prendra également la parole à cette occasion pour présenter ses actions, projets, … Retrouvez l’événement facebook du concert juste ici : https://fb.me/e/2iuSdJga4 Et tout le mois de novembre : une exposition autour des thèmes abordés dans le jardin des fiertés ! Plus d’informations à venir directement sur l’événement facebook de la journée : https://fb.me/e/2mRw0mFcY Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : http://site.ca-montparnasse.paris/content/le-jardin-des-fiert%C3%A9s-revient-le-19-novembre 0143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/

alison arnoux

