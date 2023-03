Visite du jardin des fées Le jardin des fees Saint-Sylvestre-Cappel Catégories d’Évènement: Nord

Visite du jardin des fées Le jardin des fees, 3 juin 2023, Saint-Sylvestre-Cappel. Visite du jardin des fées 3 et 4 juin Le jardin des fees 3€, gratuit pour les enfants Visite libre du jardin ou guidée par ses propriétaires. Le jardin des fees 1, chemin de Borre, 59114 Saint-Sylvestre-Cappel, Nord, Hauts-de-France Saint-Sylvestre-Cappel 59114 Nord Hauts-de-France 03 28 40 17 54 http://www.le-jardin-des-fees.fr Ce jardin d’inspiration anglaise, à la fois romantique et familial, dévoile à travers ses massifs d’arbustes, de vivaces et de rosiers, une grande richesse botanique : collections de vivaces, plantes aromatiques et médicinales, bassins, ou encore un potager, sont à découvrir. A 25 sortie 12 direction Flêtre/caestre. Au village , tourner à gauche à l’église, puis tout droit pendant 2 km, puis à gauche au carrefour. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

