La nature rime avec poésie, mêlant la magie du chant des oiseaux aux bruissements des feuilles et au bruit de l’eau qui coule

Cette année encore le Jardin rouvre ses portes pour « Rendez-vous aux jardinset vous accueillera jusqu’au 15 octobre. Lors de la visite vous découvrirez un jardin créé de toutes pièces autour d’une maison à colombages et traversé par la rivière « les Evoissons », d’où le nom du jardin. Vous serez guidés par la propriétaire qui vous présentera sa collection d’hydrangeas, de rosiers anciens, de plantes d’ombre et d’arbustes et vous expliquera tout sur sa passion qui l’anime: de la création du jardin des Evoissons à aujoud’hui, les choix des plantes et arbustes, l’orientation, la taille…

Le samedi 3 et le dimanche 4 juin à partir de 15 h:

Exposition/vente: Evelyne Terce céramiste de la maison des artistes d’Amiens, peintures acryliques « fluid art » de Véronique Hiez et Marie Chantal Blyr .

Vide grenier de déco de jardin.

Miel de « la Miellerie des Evoissons » ( Bergicourt), cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre et maintenant cornichons de « La Ferme Bio des Evoissons » (Bergicourt) sont vendus au jardin. Désireux de faire découvrir leurs métiers, vous pourrez découvrir comment se passe la fabrication de ces nectars, de la récolte à la mise en bouteille ou en pot.

Vous pourrez également repartir avec des plantes issues du jardin.

Le jardin est ouvert du 3 juin au 15 octobre de 15h à 18h30 le weed-end et la semaine sur rendez-vous.

Pour plus d’informations :

06 78 17 74 94

https://www.facebook.com/LejardindesEvoissons/

Ce jardin est situé dans un petit village, niché dans une vallée étroite où coule la rivière « les Evoissons ». Il est agencé de deux façons : un jardin d'ombre dédié aux hydrangeas et autres plantes d'ombre et un jardin à la française, ensoleillé, qui s'intègre à la campagne environnante.

