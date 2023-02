Sublimer le quotidien, un art de vivre au JARDIN DES ENVIE LE JARDIN DES ENVIES, 1 avril 2023, Candes-Saint-Martin.

Que ce soit à travers les vêtements créés sur mesure, ou encore les chaises et fauteuils restaurés par des mains expertes ou les créations pour la maison, au Jardin des Envies on sublime, on magnifie.

LE JARDIN DES ENVIES 26 Rte de Compostelle, 37500 Candes-Saint-Martin Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

https://lejardindesenvies.fr/ 636F+P8 Candes-Saint-Martin

Il était une fois un Jardin.

Il était une fois des Artisans d’Art.

Il était une fois des Envies.

Une belle histoire que nous vous invitons à écrire ce premier week-end d’Avril. Pascaline et Pascale en reines des arts textiles, vous guideront dans leur univers. Elles sublimeront les corps avec leur collection de vêtements sur mesure.

Sophie, princesse de la tapisserie, maniera ses outils pour redonner vie à des fauteuils et sièges endormis.

Graviteront autour des maîtresses des lieux d’autres artisans tout aussi passionnés : Olivier HURE, vannier à Chouzé sur Loire, Eléonore HERISSE, avec ses créations graphiques, Anita CHERRE et son crochet et ses sacs vintage.

Les lieux seront parés de leurs plus beaux atours dont des créations en macramé pour la maison. Et on ne vous dit pas tout. Il semblerait que des animations de couture soient proposées…Ecrivons la fin de l’histoire ensemble pour en sublimer une nouvelle !



