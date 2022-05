Le jardin des délices, les Musicales de Normandie Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: 76490

Rives-en-Seine 76490 François LAZAREVITCH, flûte à bec, flûte traversière, musette Avec ses sonorités plaintives ou jubilatoires, sa rapidité d’articulation qui permet une virtuosité époustouflante, la flûte a toujours attiré l’attention des compositeurs de l’époque baroque. Vers 1650, le hollandais Jacob Van Eyck (1590-1657) laissa le plus volumineux recueil jamais publié pour un même instrument : Der Fluyten Lust Hof (Le jardin des délices de la flûte), qui en synthétise les possibilités sonores et offre en outre des transcriptions éblouissantes des grands « tubes » de son temps. Il va sans dire que François Lazarevitch dispose des atouts techniques nécessaires pour affronter ces pages redoutables. Surtout, le musicien d’exception insuffle à ces chefs-d’œuvre une vie frémissante, sans cesse renouvelée. « Les richesses de cet univers plein de vie et d’émotion sont une nourriture essentielle de l’âme. »

