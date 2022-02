Le jardin des Champs-Élysées devant le théâtre du Rond-Point Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jardin des Champs-Élysées devant le théâtre du Rond-Point, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 14h30 à 16h30

gratuit

Visite : Le jardin des Champs-Élysées Après une évocation de l'histoire du lieu, cette visite met en lumière les facettes moins connues de ce jardin de 14 hectares situé au cœur de la capitale. Cet espace vert géré de façon écologique présente une grande variété d'arbustes et d'arbres vénérables qui participent à la trame verte parisienne grâce aux nombreux habitats qu'il offre pour la faune et la flore urbaine. Rendez-vous : devant le théâtre du Rond-Point

