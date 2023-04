Caravane à musique Le jardin des Carmes Beauvoir-en-Royans Catégories d’évènement: Beauvoir-en-Royans

Caravane à musique Le jardin des Carmes, 4 juin 2023, Beauvoir-en-Royans. Caravane à musique Dimanche 4 juin, 11h00 Le jardin des Carmes Entrée libre Morceaux de 5 minutes à déguster en petit comité avec les musiciens du collectif « L’Oreille en friche », en résidence sur le territoire. Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.couventdescarmes.com Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D’inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

