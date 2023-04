Spectacle participatif « Les gens qui mangent » Le jardin des Carmes Beauvoir-en-Royans Catégories d’évènement: Beauvoir-en-Royans

Spectacle participatif « Les gens qui mangent » Le jardin des Carmes, 2 juin 2023, Beauvoir-en-Royans. Spectacle participatif « Les gens qui mangent » Vendredi 2 juin, 19h00 Le jardin des Carmes Spectacle participatif tout public : Pensez à venir avec un fruit ou un légume !

Un évènement unique et singulier : un parcours inspiré de la rencontre entre des enfants et des artistes de la compagnie « Dans tes Rêves » autour du thème de l’alimentation.

Vous êtes invités à planter des histoires, à ouvrir la bouche au paysage, à déguster des sons et à mordre des images.

Dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle du Parc Naturel Régional du Vercors Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D'inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers).

