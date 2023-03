Immersion végétale au Jardin des Barthes Le jardin des Barthes, 3 juin 2023, Saubrigues.

Immersion végétale au Jardin des Barthes 3 et 4 juin Le jardin des Barthes Entrée : 12€, 6€ pour les enfants, gratuit pour les – 4 ans (paiement sur place par chèque ou espèces).

Ce week-end, l’artiste landais Louis Lopez expose ses oeuvres : https://www.louislopez-artiste.fr et Nathalie Payens dédicace son livre « Un jardin sans arroser » (SOLAR).

Le jardin des Barthes 480 chemin de Lasseougue Saubrigues Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine http://www.jardindesbarthes.com [{« link »: « https://www.louislopez-artiste.fr »}] Dans un lieu préservé de cinq hectares entre l’océan et les Pyrénées, venez voyager en toute sérénité au gré des jardins de la méditerranée aux tropiques. Le jardin des barthes met en scène plus de 2 000 essences et de belles collections de magnolias, rhododendrons, rosiers, palmiers et autres exotiques… En 2016, Nathalie Payens, architecte paysagiste, démarre la création du Jardin des Barthes. Six ans plus tard, en 2021, le Jardin ouvre ses portes au public. Il a été récompensé par le ministère de la Culture en 2022 et a reçu le prestigieux label « jardin remarquable ». Il se compose de 5 ambiances : * Le Jardin Oriental aux couleurs douces de la méditerrannée : cactées, agaves, rosiers. * L’Allée Caradoc dédiée aux magnolias grandiflora, dont le spectaculaire ‘Mont blanc’. * Les trois jardins exotiques luxuriants (Ur lorea, palmondoa, oparoa), avec leurs collections d’hibiscus, cannas, edychiums, palmiers et cactées… * La canopée : une plongée dans un talweg de 1,5 hectares ; une jungle aménagée au milieu de feuillus locaux. On trouve, au cœur de cette luxuriance sauvage mais maitrisée, la sérénité et le dépaysement. C’est un lieu abrité et humide permettant la culture de 600 rhododendrons et azalées, bananiers géants, schefflera, 200 hydrangeas, cannas botaniques, colocasia, alocasia, et beaucoup de palmiers frileux comme le parajubea torallyi et le syagrus romanzoffiana. * Le potager : un jardin vivrier bio naturellement, organisé autour de quatre carrés permet de découvrir des variétés originales de légumes. Les visiteurs peuvent également profiter de la pépinière des Barthes qui propose à la vente 150 variétés de plantes rares issues des jardins. Parking sur place

©eva Payens