Entrée : 12€, 6€ pour les enfants, gratuit pour les – 4 ans (paiement sur place par chèque ou espèces). Dans un lieu préservé de cinq hectares entre l’océan et les Pyrénées, venez voyager en toute sérénité au gré des jardins de la méditerranée aux tropiques.

Eteignez vos portables, oubliez la civilisation bruyante et venez vous immerger dans une profusion végétale écouter les chants de la nature.

Le jardin des barthes met en scène plus de 2000 essences et de belles collections de magnolias, rhododendrons, rosiers, palmiers et autres exotiques… Ce week-end, l’artiste landais Louis Lopez expose ses oeuvres : https://www.louislopez-artiste.fr et Nathalie Payens dédicace son livre « Un jardin sans arroser » (SOLAR). Le jardin des Barthes 480 chemin de Lasseougue Saubrigues Saubrigues 40230 Landes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:00:00+00:00 – 2023-06-04T16:00:00+00:00

