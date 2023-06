Art de la nécropole – Quartiers libres Le Jardin des Artistes Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis Art de la nécropole – Quartiers libres Le Jardin des Artistes Noisy-le-Grand, 14 juillet 2023, Noisy-le-Grand. Art de la nécropole – Quartiers libres 14 – 28 juillet, les vendredis Le Jardin des Artistes Entrée libre avec autorisation des parents Pour un après-midi, cherchez à sortir les décors des sarcophages voués à disparaître dans le sol pour servir d’inspiration à de nouvelles formes et de nouvelles techniques. La découverte des symboles du Moyen-Âge permet de prendre conscience de la richesse de l’imaginaire dans la mort et son importance dans la société. Le Jardin des Artistes Allée des Arts 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France Sublime lieu de nature en pleine ville, le jardin accueille des ateliers pendants les vacances scolaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

