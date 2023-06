Faux faussaires – Quartiers libres Le Jardin des Artistes Noisy-le-Grand, 12 juillet 2023, Noisy-le-Grand.

Faux faussaires – Quartiers libres 12 – 26 juillet, les mercredis Le Jardin des Artistes Entrée libre sans inscription mais nécessitant une autorisation parentale

Lors d’un après-midi, l’atelier permet de rappeler l’histoire mouvementé des faux en archéologie et les dommages qu’ils peuvent causer à la science, quand ils retardent les découvertes. La distinction entre faux, copies et œuvres d’art pose la question de la création artistique à partir d’objets archéologiques et leur déclinaison contemporaine.

Le Jardin des Artistes Allée des Arts 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France Sublime lieu de nature en pleine ville, le jardin accueille des ateliers pendants les vacances scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:30:00+02:00

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T17:30:00+02:00

©C. Le Forestier