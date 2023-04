Douceur, images, photographies et musique au jardin des Artistes en herbe ! Le jardin des Artistes en Herbe Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Douceur, images, photographies et musique au jardin des Artistes en herbe ! Le jardin des Artistes en Herbe, 3 juin 2023, Barr. Douceur, images, photographies et musique au jardin des Artistes en herbe ! 3 et 4 juin Le jardin des Artistes en Herbe entrée libre Quelle plus belle musique dans un jardin que le chant des oiseaux!

Notre jardin sera ouvert samedi et dimanche. Vous aurez l’occasion d’y croiser des spécialistes des oiseaux, pourrez comprendre leurs besoins et comment leur permettre de vivre nombreux au jardin …

Vous pourrez également rencontrer des artistes :

Caroline Jelsch (Les p’tites copines de Tati. K) et son monde de douceur et d’images;

Anny Lausmann créatrice d’objets et boîtes en cartonnage d’art;

Pascale Vetter photographe (passionnée par le monde du minuscule et des paysages d’Alsace) exposera ses photos et vous fera vivre des émotions, la joie de découvrir une fleur au printemps, un oiseau qui va nicher dans un arbre…. Quelques instants musicaux sauront mettre de l’ambiance.

Bienvenus !! Le jardin des Artistes en Herbe 34, rue du Général Vandenberg, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est C’est un jardin familial de 45 ares créé en 1990. Cet ancien verger transformé en jardin/parc naturel, est bordé de haies. Une petite mare au fond du jardin sert de refuge aux tritons, grenouilles et libellules, et attire bon nombres d’oiseaux. Un petit potager y est cultivé également. C’est une aire de repos agréable aux portes de la ville de Barr. Stationnement dans la rue Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

