Visite du jardin des abeilles Le jardin des abeilles, 3 juin 2023, Champagne-sur-Vingeanne. Visite du jardin des abeilles 3 et 4 juin Le jardin des abeilles Jardin à la francaise constitué de nombreux buis (haie et topiaire), rosiers et vivaces. Profitez d’animations autour de la ruche et des abeilles du jardin. Le jardin des abeilles 3 rue de Gray, 21310 Champagne-sur-Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « courgeyjeanpierre@yahoo.fr »}] http://courgeyjeanpierre@yahoo.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Jean-Pierre Courgey

