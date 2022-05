Le Jardin d’Émerveille – Séances Privées Jardin d’Émerveille, 3 juin 2022, Vaujours.

Le Jardin d’Émerveille – Séances Privées

du vendredi 3 juin au jeudi 7 juillet à Jardin d’Émerveille

Séances dédiées aux strucutres petites enfance nous l’ayant demandé. Le Jardin d’Émerveille est un jardin d’éveil, où est expérimentée une relation simple et vivante à l’art et à la culture, une relation avant tout humaine. L’art et la culture apparaissent ainsi non pas comme des savoirs que l’on acquiert mais comme quelque chose de naturel qui naît spontanément des relations que nous lions les uns avec les autres. Ces relations ont une saveur et une intensité qui, peut-être, octroient une valeur artistique à un geste ou à un objet. L’idée maitresse de ce jardin, c’est que l’éveil au monde suscite en nous un émerveillement, et que c’est cela qu’il faut offrir à chaque enfant : la faculté d’être touché et émerveillé au contact des êtres et des choses qui nous entourent. Cela signifie qu’il faut être soucieux de la qualité des objets, de l’environnement et des relations que nous entretenons avec eux. Plus d’information sur notre page internet dédiée [EN LIEN ICI](https://lesdemainsquichantent.org/lieux-daccueil-artistiques/le-jardin-demerveille/)

Séances réalisées sur demande de structure petite enfance. Pour demande de réservations pro, contacter maison@lesdemainsquichantent.org

Théâtre jardin ouvert aux enfants jusqu’à trois ans. Les séances se déroulent en présence d’artistes de la cie dirigé.e.s dans l’accueil artistique : improvisation libre en réactions des situations.

Jardin d’Émerveille Allée Eugène burlot Vaujours Seine-Saint-Denis



