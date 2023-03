A la découverte des musiques du jardin chez Elisabeth et Didier Le Jardin d’Élisabeth et de Didier Betschdorf Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

« Le Jardin d’Elisabeth et Didier » vous accueille les 2, 3 et 4 juin dans le cadre des «Rendez-Vous aux Jardins» de 13h à 19h, le vendredi étant plus spécialement dédié au public scolaire avec un programme d’animations aux notes bien particulières. Samedi et dimanche :

• Visite guidée sur le thème des musiques du jardin en présence des propriétaires.

• Jeu de piste (tout public) avec tirage au sort d’un gagnant samedi et dimanche – cadeau sous forme d’un bon d’achat à valoir dans un commerce local. Le jardin se visite de mai à octobre (sur RDV uniquement).

Il peut également se louer pour des événements privés et des shooting photo. Le Jardin d’Élisabeth et de Didier 11, rue du Stade, 67660 Betschdorf Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est Un jardin créatif dit « de création récente » qui se déploie sur un espace de 2.000 m², véritable lieu de vie pour ses propriétaires. Un jardin en constante évolution offrant différentes ambiances et invitant à la détente. Quelques-uns des grands arbres étaient déjà là, lorsqu’en 2017 Elisabeth et Didier ont entrepris de remanier l’espace au gré de leurs envies. L’ancien verger de la grand’mère a laissé place à un jardin d’ornement avec des massifs de vivaces, des enrochements et des petits espaces aquatiques. Le jardin potager traditionnel de jadis accueille désormais un potager aux dimensions plus modestes avec des carrés en bois où sont installés notamment les plantes aromatiques ; construit en quelque-sorte comme une chambre végétale, le nouveau coin potager met volontairement l’accent sur l’aspect ornemental, en combinant légumes, fruits et fleurs, offrant ainsi une jolie transition vers le grand jardin paysager. Installé sur la terrasse d’une maison de famille résolument tournée vers l’extérieur, le mobilier de jardin permet de renouer avec la nature et le végétal tout en écoutant le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles. Stationnement gratuit à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

