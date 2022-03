Le Jardin d’Éguilles de Max Sauze Le Jardin d’Eguilles Éguilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Labellisé “jardin remarquable” par le Ministère de la Culture dès le création du label en 2005. Sur 950 m2 une végétation abondante et variée s’arrange avec les œuvres de Max Sauze, artiste contemporain, et détermine des mises en scène composées suivant un désordre rigoureusement organisé : “L’Angélus de Millet”, “La Bibliothèque de l’écureuil”, “Les Brodules”, ““La Bibliothèque du mur du fond””, “La Bascine” (mi bassin, mi piscine), “Les Arbres bleus”. Dans ce monde végétal foisonnant, les sculptures, une centaine, empruntent parfois à la nature certains de ses éléments. Elles sont “montrées-cachées”. Ainsi le mariage entre le naturel et l’artificiel s’affine au fil des années avec des disparitions, des réparations, des transformations radicales ou des naissances à la suite de hasards accidentels. Les visites sont toujours suivies d’une rencontre avec l’artiste qui commente son travail et répond aux questions des visiteurs. La rencontre avec l’artiste est un complément qui nous fait mieux comprendre ce qui, dans l’art, demeurera cependant toujours un mystère. Date de création : 1965

adultes 4 € – enfants de moins de 10 ans 2 €

Jardin d’artiste au coeur du village mettant en scène de façon poétique une centaine d’oeuvres de Max Sauze, sculpteur contemporain, dans un monde végétal foisonnant. Le Jardin d’Eguilles 105, rue Paul Magallon 13510 Eguilles Éguilles Bouches-du-Rhône

2022-06-03T11:30:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T19:00:00

