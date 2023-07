A la découverte d’un jardin monastique Le jardin d’Éden Tournon-sur-Rhône, 16 septembre 2023, Tournon-sur-Rhône.

A la découverte d’un jardin monastique 16 et 17 septembre Le jardin d’Éden Adulte 4 € et enfant de moins de 14 ans 1 €

Témoignant d’une histoire ancrée dans son terroir ardéchois, Le Jardin d’Eden recèle un héritage à la fois culturel et naturel qui a su traverser les époques pour offrir un trait d’union vivifiant entre passé et présent.

C’est au travers d’une visite commentée que nous vous proposons de découvrir ce lieu historique entouré des derniers remparts de la ville édifiés en 1525 ainsi qu’une des douze tours qui complétaient les fortifications de la cité tournonaise.

Le jardin d’Éden 8, rue Lachanal, 07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 07 05 27 http://www.edenparc.eu Adossé au coteau qui surplombe la ville de Tournon, le jardin d’Eden est l’ancien parc du couvent des moines, les Cordeliers, auxquels succédèrent les religieuses de Notre-Dame. Cet espace historique, datant de la Renaissance, déploie ses espaces botaniques sur 1 ha et offre un parcours émaillé de fontaines et de bassins dont certains, édifiés sous la Renaissance, ont traversé les affres de l’histoire pour parvenir jusqu’à nous. Témoins silencieux des événements qui façonnèrent le destin de la ville de Tournon, les buis centenaires, abrités derrière les remparts Renaissance, tracent un lien émouvant entre passé et présent. D’anciens oratoires sont également là pour témoigner de l’histoire de ce jardin destiné pendant des siècles au recueillement et à la prière. Le jardin d’Eden c’est une rencontre intime avec la nature, un havre de paix à découvrir en empruntant les sentiers qui sillonnent le parc et qui longent les remparts. C’est également l’occasion de s’intéresser aux différentes essences qui participent à la richesse du lieu. C’est au travers d’une visite guidée que le jardin se découvre et que le visiteur apprend à l’apprivoiser. Sa position dominante offre un panorama d’exception sur le patrimoine historique de la ville de Tournon et sur la ville de Tain-l’Hermitage couronnée par ses vignobles aux pieds desquels ondulent sagement les méandres du Rhône. Il n’y a plus qu’à laisser le regard embrasser l’horizon du haut du belvédère ou de la terrasse nichée près de la tour Renaissance. Raffinement, intimité, sérénité et authenticité caractérisent ce parc où chacun saura trouver une raison pour s’y ressourcer. Rn 86, autoroute Tain-l’Hermitage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Le Jardin d’Eden