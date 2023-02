Visite commentée du Jardin d’Eden Le jardin d’Eden, 3 juin 2023, Tournon-sur-Rhône.

Visite commentée du Jardin d’Eden 3 et 4 juin Le jardin d’Eden

Adultes 4 € Enfants de moins de 14 ans 1 €

Rendez-vous aux jardins 2023

Le jardin d’Eden 8, rue Lachanal, 07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

04 75 07 05 27 http://www.edenparc.eu Ce parc privé d’1 ha, entouré de fortifications Renaissance, a appartenu aux Cordeliers puis aux religieuses de Notre-Dame. La restauration de l’ensemble met en valeur l’eau, très présente sur le site, grâce au ruisseau qui alimente bassins et fontaines ornés de statues. Les zones ombragées alternent avec les terrasses secrètes et fleuries et les chemins étroits qui conduisent jusqu’au belvédère qui domine la vallée du Rhône.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2023, l’association du Jardin d’Éden propose une visite commentée de cet ancien parc des Cordeliers situé en plein cœur de la cité tournonaise. Ce lieu historique est entouré des anciens remparts de la ville de Tournon (1525) et offre des points de vue d’exception sur cette dernière et sur les vignobles de Tain l’Hermitage. Le jardin déploie plus d’un hectare de promenade émaillée de bassins (dont certains datent du 16ème siècle) et de fontaines. D’anciens oratoires témoignent du passé de ce jardin monastique.

Des explications détaillant l’historique du lieu et les étapes de sa restauration sont proposées au visiteur avant qu’il ne découvre à son rythme cet ancien jardin monastique : le promeneur n’aura alors plus qu’à se laisser bercer par le discret chuintement des fontaines qui l’accompagnera dans cette découverte de ce patrimoine issu de la Renaissance.



2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

©Le Jardin d’Eden