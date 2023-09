Visite des jardins de William Christie Le Jardin de William Christie Thiré, 15 septembre 2023, Thiré.

Ce jardin d’artiste insolite, inscrit à l’inventaire des monuments historiques et reconnu « jardin remarquable », est devenu un lieu incontournable pour tous les amateurs de jardins et de culture. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, des visites guidées par les jardiniers et spécialistes seront exceptionnellement proposées, ainsi que des démonstrations de taille des végétaux.

Ouvert les 16 et 17 septembre, de 10h à 18h30

Visites guidées : 11h*, 14h30 et 16h30

32 rue du Bâtiment (parking public au 30 route de Sainte-Hermine) – 85210 Thiré

* Cette visite sera suivie d’une visite des parcs et jardins du Quartier des Artistes, au coeur du village

Le Jardin de William Christie 32 rue du Bâtiment 85210 Thiré Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire 07 82 37 33 98 https://www.arts-florissants.org/les-jardins-de-william-christie-home.html En 1985, William Christie tombe amoureux d’un domaine à Thiré, en Vendée, où il entreprend de créer de toutes pièces un jardin. Depuis, ce n’est pas un seul jardin, mais une succession d’espaces aussi remarquables qu’éclectiques qu’il a imaginé au fil des ans, dans une démarche de création permanente et en s’inspirant de l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aujourd’hui reconnu « Jardin remarquable » et inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques, ce lieu exceptionnel de 12 hectares figure au centre du projet de la Fondation Les Arts Florissants – William Christie. En voiture essentiellement

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Lionel Hug / Les Arts Florissants