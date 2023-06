Visite du jardin de Valentine Le jardin de Valentine Lain, 3 juin 2023, Lain.

3 et 4 juin Le jardin de Valentine Gratuit – 12 ans | 4 € au profit de l'association Jardins et Santé

Ce jardin de 2 500 mètres carrés est situé à l’écart du village, à environ 1,5 km du village de Lain car il est situé autour de l’ancienne gare, sur la route entre LAIN et THURY. C’est un jardin organisé par une passionnée de roses qui avoue humblement ses doutes et ses tâtonnements lors de ses débuts et qui propose deux visites guidées à 15h et 17h les deux jours où elle ouvrira. Ce jardin compte aussi des arbustes rares et Josiane Cadillac expliquera volontiers aux visiteurs combien le choix d’un rosier a beaucoup à voir avec la famille des rosièristes car des croisements naissent bien des caractéristiques de résistance au froid, à la maladie ,etc… Ces précisions n’enlèvent rien à la beauté originale de ce lieu… Il était une fois… Une gare de campagne, il est aujourd’hui un petit jardin d’Eden ! Le jardin met en avant les rosiéristes du XIXe siècle.

À noter :

Des visites commentées vous seront proposées à 15h et à 17h, par la propriétaire toujours disponible pour répondre à vos questions !

Le jardin de Valentine 2 route de l’ancienne gare, 89560 Lain Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386452361 [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 45 23 61 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

