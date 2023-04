Découverte de l’univers magique de Val Maubrune Le jardin de Val Maubrune La Brionne Catégories d’évènement: Creuse

Découverte de l’univers magique de Val Maubrune Le jardin de Val Maubrune, 2 juin 2023, La Brionne. Découverte de l’univers magique de Val Maubrune 2 – 4 juin Le jardin de Val Maubrune Entrée : 6€, gratuit -12 ans. Déambulation libre dans le vallon à la découverte des nombreuses espèces végétales. Le jardin de Val Maubrune Le Petit Mas, 23000 La Brionne, Creuse, Nouvelle-Aquitaine La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 80 16 47 http://www.jardin-val-maubrune.fr Val Maubrune est un « paysage jardiné » au relief très accentué. Le jardin est construit dans un grand vallon, sous les arbres où jouent l’ombre et la lumière. Les plantes, fleurs ou arbustes, mousses et fougères ont été choisis pour s’harmoniser dans un climat de douceur et de sauvagerie en partie conservée. L’ensemble a été conçu pour créer la surprise et susciter l’émotion. Superficie : 3 ha Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

